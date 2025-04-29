Narin Güran cinayeti: Üçü çocuk 15 sanık hakkında beş yıla kadar hapis istemi

Narin Güran cinayetiyle ilgili altısı tutuklu üçü çocuk 15 sanık hakkında altı aydan beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: Narin Güran / X

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Narin’in bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme‘ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası almıştı

Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran, R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) ‘suçluyu kayırma’ suçundan yargılanıyor.

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de uyuşmadığı, buna rağmen ısrarla aynı şekilde beyanda bulunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, jandarma personelinin sürekli takip edilip dinlenilerek çalışmalara engel olunmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Bazı sanıkların ellerinde bulunan çubuklarla yangın çıkmasına sebebiyet verdiği, bazı sanıkların bulduğunu iddia ettiği terlikle olayın seyrini değiştirmek istediği, bazı sanıkların ise telefon kayıtlarını silerek organize bir biçimde olayın ve gerçek fail ya da faillerin tespitine engel olmaya çalıştıkları belirlenmiştir.

Bu tür beyanlar ve eylemler sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemiyle eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasının açıkça engellendiği, şüphelilerin verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla, tutanakta bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, jandarma personelini yönlendirici asılsız ihbarlarda bulunarak, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı ‘suçluyu kayırma’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya’nın delil karartma ve kaçma şüphesinin varlığı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamı istendi.

Altısı tutuklu üçü cocuk 15 sanığın yargılanmasına 2 Mayıs’ta devam edilecek.