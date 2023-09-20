Naim Babüroğlu: Türkiye NATO ve Batı dışında kalmaya hazır mı?

Türkiye’nin Jeopolitik konumu, dış politikanın belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Türkiye, özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde, Jeopolitik üstünlüğünü genel olarak kullanmasını bilmiştir. Ancak, 2002’den sonra, coğrafya değişmediği ve Jeopolitik önemde bir azalma olmadığı halde, Türkiye’nin itibarında, ağırlığında ve imajında önemli bir aşınma oldu. 2002’den sonra uygulanan, “Stratejik Derinlik” ve “Sıfır Sorun” politikası döneminde; tüm komşu ülkelerle sorunlu bir konuma gelinmesi bir sürpriz değildi. Stratejinin temel unsurları, “Kuvvet”, “Zaman” ve “Mekân (Yer)” uygun şekilde kullanılmamış ve Türkiye BEKA sorunuyla yüz yüze gelmiştir. Çünkü, mantıklı ve tutarlı olmayan hedeflere hiçbir strateji ile ulaşılamazdı.

2023’e gelindiğinde, ulaşılan stratejik sonuçlardan en önemlisi, Türkiye’nin, Batı ülkeleri tarafından artık Orta Doğu ülkesi olarak algılanmasıdır. Oysa Türk İstiklal Savaşı kahramanlarının ve Cumhuriyeti kuran kadronun hedeflediği ve emanet ettiği Türkiye bu değildi.

Naim Babüroğlu’nun yazısı