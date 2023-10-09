Naim Babüroğlu: Bu kadar kapsamlı bir operasyondan istihbaratın bilgisi olmaması mümkün mü sorusu

İsrail’in Filistin’i işgali, uluslararası hukuka aykırıdır, şiddetle kınanmalıdır. İsrail’in yıllarca süren işgal politikası ve Filistin’i yok etme stratejisi insanlık suçudur. Bu gerçek her platformda dile getirilmelidir. Ancak, HAMAS’ın bu kadar kapsamlı bir operasyonundan, MOSSAD dahil İsrail istihbarat ağının ve ABD istihbaratının (CIA) bilgisi olmaması mümkün mü sorusu anlamlı.

İsrail’li General R. Aliyan: “Hamas, Gazze Şeridi’nde cehennemin kapılarını sonuna kadar açtı. Bunun bedeli çok ağır olacak” dedi. Belli ki, Gazze şeridi İsrail’in ilk hedefi olarak belirlenmiş.

ABD Savunma Bakanı açıklaması şöyle: “Pentagon, İsrail’in kendini savunmak için neye ihtiyacı varsa sağlamaya hazır.” Açıklamada, bölgede uzun sürecek bir savaşın işareti veriliyor.

Naim Babüroğlu’nun yazısı