Nafaka dekontuna ‘Haram olsun’ yazan erkeğe tazminat cezası

Nafaka gönderirken dekonta “Haram olsun” diye yazan öğretmen, eski eşine 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Nihal B., yedi yıl evli kaldığı eşinden aldatma, darp, psikolojik şiddet, ‘malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme’ gerekçeleriyle 2018 yılında boşandı.

Ancak buna rağmen Nihal B. boşanma sırasında birçok hakkından ve tazminat talebinden vazgeçti, eski kocaysa nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına “Helal etmediğim nafaka”, “Haram olsun” gibi ifadeler yazdı.

Bu ifadelerin sürmesi üzerine Nihal B. Barış A.’ya, nafaka ödeme dekontuna aşağılayıcı ve hakaret içerikli açıklama yazarak psikolojisini bozduğu iddiasıyla dava açtı.

Nihal B.’nin davasını kısmen kabul eden mahkeme, eski eş Barış A.’yı 15 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, şunlar kaydedildi: “Nihal B.’den boşandıktan sonra yeniden evlenen Barış A., evladının rızkını nafaka kavramıyla haksız olarak kendisinden alındığını ileri sürmektedir. Hoşnutsuzluğunu dekontlara yansıtan Barış A., eski eşine ödediği nafakayı hak etmediği şeklinde konuşarak onun iç dünyasını ve huzurunu bozmuştur. Bu nedenle manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.”