Naci Görür’den Marmara depremi yorumu: Beklediğimiz kolda olmadı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi.

Naci Görür. (ANKA)

Dün (7 Kasım) saat 23:05’te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,1, Kandilli Rasathanesi’yse 4,5 olarak açıklamıştı.

Depremin, beklenen Marmara depreminin öncüsü olup olmadığı tartışması başlamıştı.

Konuya Naci Görür’den yorum geldi. Görür, Twitter hesabından şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem, deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil.”