Naci Görür: Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u sarsan depremlere ilişkin “Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Fayın biriktirdiği stresi artırıyor, yani kırılmaya zorluyor” dedi.

Fotoğraf: FOX TV

Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe beş deprem meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Görür’ün X paylaşımı şöyle:

* İstanbul’da Marmara Denizi’nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve yedinin üzerinde olacak.

* Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım.

* Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.