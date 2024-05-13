Müze küratörü profesör kaçakçılık yaparken yakalandı

Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi küratörü Prof. Lorenzo Prendini, İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılıktan gözaltına alındı.

Prendi’nin valiz ve sırt çantasından sıvı dolu 88 plastik tüp şişe ve 58 poşet içinde endemik türde yaklaşık 1500 akrep ve tarantula dahil örümcek çıktı.

Fotoğraf: AA

ABD’nin New York eyaletinde bulanan müzenin sitesinde Prendini’nin örümcek ve akrepler üzerine çalıştığı yazılı.

Prendini, Türkiye’ye 26 Nisan’da gelmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan araştırma yapmak için izin almış.

AA’nın haberine göre Prendini emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: “New York City Üniversitesi’nde profesörüm. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer çalışmalar yaptım, ordakileri ülkeme götürebildim. Türkiye’de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasadışı olduğunu bilmiyordum.”

AA’nın haberinde endemik türdeki hayvanların DNA bilgilerinin kopyalanıp zehirlerinin ilaç yapımında kullanıldığı belirtildi.