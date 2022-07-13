Müze Gazhane’de ‘Hava Kararınca’ konserleri: LBT’den akustik tekno, Le Bang Bang’den caz ve pop

Yarın ve 20 Temmuz’daki iki konserde tekno müzik yapan LBT ile caz ve pop cover’larıyla tanınan Le Bang Bang sahneye çıkacak.

Le Bang Bang Fotoğraf: Borusan Müzik Evi

Borusan Müzik Evi’nin ücretsiz düzenlediği konserlerde yarın, Betzl, Hirning ve Wolfgruber üçlüsünden oluşan LBT, saat 20:30’da sahneye çıkacak, bilgisayar veya synthesizer olmadan piyano, bas ve davullarla akustik canlı tekno deneyimi sunacak.

LBT yeni albümü ‘Make Kin’den parçalar çalacak

Le Bang Bang yeni albümünü seslendirecek

Stefanie Boltz ve Sven Faller’dan oluşan Le Bang Bang, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30’da Müze Gazhane’de vereceği konserde caz ve pop cover’larının olduğu yeni albümleri ‘Pure’ ile dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Müzik Evi’nin konser programıyla bağlantılı söyleşileri borusansanat.tv‘den takip edebilirsiniz.