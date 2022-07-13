Mutlu bir ilişki için tartışmadan sonra bunları yapıyor musunuz?

Terapistlere göre mutlu çiftlerin diğerlerinden tek farkı nasıl kavga ettikleri değil, kavgadan sonra neler yaptıklarıdır.
Huffpost’un haberine göre, terapistler ilişkilerde hiç tartışma olmamasını ayrılık habercisi olarak görüyor.
Her ilişkide tartışma olduğunu vurgulayan terapistler, çiftlerin ‘mutlu’ ve ‘mutsuz‘ olmasının nedenlerini bu tartışmalardan sonraki tavırlarına, attıkları adımlara bağlıyor.
Tartıştıktan sonra neler yaptığınız ilişkinizin durumunu belirliyor.
Mutlu çiftlerin tartışmadan sonra yaptıkları yedi şey:
- Partnerlerini suçlamak yerine kendi hatalarını kabullenirler.
- Gerçek anlamda özür dilerler.
- Sorun tamamen çözülmese bile yola devam ederler.
- Tartışmalarından öğrenmeyi denerler.
- İlişkilerini onarmak ve eski sıcaklığı yakalamak için çaba harcarlar.
- Sakinleştiklerinde tartışmadaki iletişimlerini gözden geçirirler.
- Sorun çözüldükten sonra birbirlerine karşı olumsuz duygular beslemezler.