Mutlu bir ilişki için tartışmadan sonra bunları yapıyor musunuz?

Terapistlere göre mutlu çiftlerin diğerlerinden tek farkı nasıl kavga ettikleri değil, kavgadan sonra neler yaptıklarıdır.

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Huffpost’un haberine göre, terapistler ilişkilerde hiç tartışma olmamasını ayrılık habercisi olarak görüyor.

Her ilişkide tartışma olduğunu vurgulayan terapistler, çiftlerin ‘mutlu’ ve ‘mutsuz‘ olmasının nedenlerini bu tartışmalardan sonraki tavırlarına, attıkları adımlara bağlıyor.

Tartıştıktan sonra neler yaptığınız ilişkinizin durumunu belirliyor.

Mutlu çiftlerin tartışmadan sonra yaptıkları yedi şey: