Müteahhitler de dertli: İflas riski binlerce ihalenin iptaline yol açıyor

Yakın zamana kadar büyük ‘kazanç kapısı’ görülen kamu ihaleleri müteahhitler için iflas riskine dönüştü. Müteahhitler yüksek teklif verince binlerce ihale iptal edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yılın başında tespit edilen birim fiyatların belirsiz ekonomik duruma ayak uyduramaması, kamuda yüzlerce ihalenin iptaline neden oldu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre ihaleye çıkan kamu kurumları yaklaşık bedelle iş yaptıracak müteahhit bulamıyor. Firmalar yaklaşık değerin iki katına varan teklifler sununca çok sayıda ihale iptal edildi. İptal edilen işler arasında yol bakım ve onarımından hastane ve okul inşaatlarına kadar halkı yakından ilgilendiren birçok proje bulunuyor.

Yaklaşık bedelin iki-üç katı teklif sunuluyor

Aşırı yükselen inşaat maliyetleri yüzünden kamudan aldıkları işleri bitirmekte zorlanan, büyük çoğunluğu iflas riskiyle karşı karşıya kalan kamu müteahhitleri, yeni açılan ihalelere temkinli yaklaşıyor. Geçmişte, ihaleyi açan kurumun belirlediği yaklaşık bedelin altına inerek işi almaya çalışan müteahhitler son dönemdeki ihalelere ya teşekkür mektubu veriyor ya da yaklaşık bedelin iki-üç katı fiyat teklifi sunuyor. Kurumlar yaklaşık bedelin üzerinde gelen teklifleri değerlemeye alamayınca da ihaleler bir bir iptal ediliyor.

Bakanlığın 2022 yılı için belirlediği temel inşaat malzemeleri birim fiyatları yılın daha üçüncü ayında piyasanın çok gerisine düştü.

Örneğin hazır beton birim fiyatı bakanlık tarafından 590 lira açıklanırken mart sonunda hazır beton fiyatı 1050 lirayı aştı. Aynı şekilde 13 bin 678 lira ilan edilen demir 16 bin 700 lira, 97 lira yazılan laminant parke 135 liraya ulaştı. Firmalar, yeni zamlardan endişe ettikleri piyasa fiyatları karşısında zarar etmemek için ihalelere yüksek fiyat veriyor. Bu nedenle de çok sayıda ihale iptal ediliyor.