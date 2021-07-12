‘Müstehcen görüntüyle şantaj’ iddiasına iki yıla kadar hapis istemi

Mersin’de eski sevgilisinin ‘uygunsuz’ görüntülerini internetten paylaşıp şantaj yapmakla suçlanan kişiye ve arkadaşına iki yıla kadar hapis talep edildi.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki eski erkek arkadaşı H.G.’nin kendisinin görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı, sonra da sosyal medyada yayınladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Mersin 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘müstehcenlik’ suçundan açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan H.G. katılmadı. Üniversite öğrencisi ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G.’nin arkadaşı F.Ş., şunları söyledi: “2019’un aralık ayında bir mekanda otururken cep telefonundan N.P.’yle olan videoyu izletti. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de kendisinden uzaklaştım.”

Mütalaa veren savcı, H.G. ve ona yardım ettiği öne sürülen M.K.’ya ‘müstehcenlik’ suçundan altı aydan iki yıla kadar hapis istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için hakkında süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.