Mustafa Yalçıner: Sermayenin aradığı demokrasi ya da hukuk değil istikrardır

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Çiğnene çiğnene ağızlarda sakız oldu: “Demokrasi olmayan, hukukun işlemediği yere yabancı sermaye gelmez!” Hukuki olmayan önlemler alınma ihtimali çıkarlarını zedeleyebileceği için yabancı yatırımcıların demokratik olmayan ülkelere gitmeyeceği hep tekrarlanageldi.

Bu kendi güçsüzlüğünü dile getirmek, yabancı sermayeden medet ummak, yabancıları antidemokratik gidişata ‘Dur’ demeye çağırmaktı. Oysa yabancı sermaye demokratik olmayan ülkelerden örneğin Çin’e koşa koşa gitmiş, devasa yatırımlarla Çin’in ayakları üzerine dikilmesine katkıda bulunmuştu. Suudi Arabistan, BAE, Mısır… her biri krallar ve darbecilerce yönetiliyor, ama ciddi miktarda sermaye ithal ediyorlar. Bizim tekstilciler bile koşup iş gücü ucuz, istikrarlı Mısır’a gitti. Yabancı sermaye Suudilere giderken aklına elçiliklerinde Kaşıkçı’yı öldürmeleri gelmedi.

Sermayenin aradığı demokrasi ya da hukuk değil, istikrardır. Kriz koşullarının ya da sair iktisadi zorlukların kokusunu aldıklarında pılı pırtılarını alıp kaçarlar. Faizler yüksekse ‘sıcak para’ olarak kap-kaça gelir, ham madde ve pazar olanakları genişse ve ekonomi az-çok sorunsuz işliyorsa ‘tek-adam yönetimi’ falan dinlemez gelir, o tek-adamı da parmaklarında oynatırlar! Yatırım yapıp yapmamalarını belirleyen demokrasi, hukuk vb. değil, çıkarları ve kârlı yatırım olanağı olup olmamasıdır.

19 Mart’ın ardından da böyle oldu. ABD’den tık çıkmadı. İngiltere, 19 Mart’tan hiç söz etmedi. Sanki CHP’nin ‘kardeş partisi’ hükümette değildi İngiltere’de. Starmer’dan küçük bir kınama bile gelmedi. Birkaç sosyal demokrat milletvekili ve ‘laf piyasası’ AP Türkiye raportörü, Erdoğan’ı kınarken, kurumsal olarak Avrupalılardan da bir olumsuz söz duyulmadı. Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Alman Ursula von der Leyen olanları ‘endişe verici’ olarak değerlendirip ‘ölçü’nün kaçırılmamasını istemekle yetindi. ‘Aday üye’ bir ülkede Cumhurbaşkanı adayının tutuklanması ve türlü zorbalıklar ölçünün altında olmalıydı! Trump sonrasında AB de Türkiye’yi gözetip, demokrasi ve hukukla ilgilenmiyor.

Mustafa Yalçıner’in yazısı