Mustafa Yalçıner: Önünü görebilen kimse kalmadı

Önünü görebilen kimse kalmamış görünüyor. Nasıl kalacak ki? Başka bir kişi ya da kurumun rakam açıklaması yasaklanarak sahteciliği doğrulanabilir sanılan TÜİK resmi rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 61’i aşıyor. Gerçeği, en az iki katı kadar. Yönetenler “bütün dünya böyle, biz yine de iyiyiz” diyor. Doğru, enflasyon tüm dünyada artıyor, hayat her yerde pahalanıyor. Enflasyon örneğin İngiltere’de yüzde 7, Almanya’da yüzde 6’yı az geçiyor. ABD’de yüzde 8.5. Ancak hiçbir ülkenin Türkiye’nin eline su dökemediği kesin. Savaş içindeki Rusya’da yüzde 22 iken, Arjantin bile yüzde 50’lerle Türkiye’nin altında. Üstelik “dünyada böyle” diye övünmek yersiz; Türkiye’nin borçlandığı emperyalist ülkelerde enflasyon artarken, faiz de artırılıyor. Bu, Türkiye’yi iki yönlü etkiliyor; ülkeden yerli-yabancı sermaye çıkışları artıyor ve borçlanma maliyeti yükseliyor. Ülke artık borç ödeyememe riski altında. Sonuç şu ki; Türkiye “en kırılgan 20 ekonomi”nin en üst sırasında.

Mustafa Yalçıner’in yazısı