Mustafa Yalçıner: Kıra döke de olsa yönetiyorlar

“Yönetemiyorlar” lafı uzunca süredir burjuva muhalefetin dilinde. Doğru değildir. Kıra döke de olsa, yönetiyorlar. Azalan “rıza” ve çoğalan yasaklarla birlikte sopayla. Rıza azalması tüm anketlere yansıyor ve boşalan yer yasak ve sopayla dolduruluyor. Kim aksini iddia ediyorsa beri gelsin. Burjuva muhalefetin pankartlarına bile tahammül yok. İndiremiyor mu, indiriyor. Nasıl yönetemiyormuş?

Ancak bir de işin diğer yanı var ki, önemsiz değil. Yönetiyorlar yönetmesine, ama mecalleri de eskisi gibi değil. Ve eskisi gibi her istediklerini kolayca yapamıyorlar. Eskiden “Patron bir sahaya inmeyegörsün, alimallah alır götürür. Şimdiye kadar hiç kaybetmedi” denirdi ve aksi kanıtlanmamıştı. Şimdi “patron” seçimden söz etmez ve ettirmez oldu. O da kazın ayağının farklı olduğunu görüyor.

Mustafa Yalçıner’in yazısı