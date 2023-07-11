Mustafa Yalçıner: Halkı tweet’le mi kurtaracaksınız?

Seçim öncesi tüm muhalefet ekonomiyi batağa sürükleyen Erdoğan’ı suçluyor ve düzelteceğini vadediyordu. Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan Kılıçdaroğlu ve cümle cumhurbaşkanı yardımcı adaylarının vaatleri arasında olmayan yoktu!

Şimdi bir tweet atıp eleştirmekle yetiniyorlar! Eee? Hani halkı kurtaracaktınız? Tweetle mi kurtaracaksınız?! Somut bir tepki vermeyi düşüneniniz yok mu? “Adalet Yürüyüşü” benzeri bir protesto yürüyüşü hiç değilse? Onca vaatte bulunanların zamlar karşısında küçük de olsa yapacakları şeyler olması gerekmez mi? Yoksa derdiniz imanınız sadece koltukları kapmak mıydı? Halk ve dertlerinden size ne miydi? Tepki vermediğinize göre, sizin de yapacağınızın aynısı olduğunu kabul mu ediyorsunuz? Ve varsa yoksa sandık mıydı, şimdi önemli olan sadece yerel yönetim seçimleri mi?

Mustafa Yalçıner’in yazısı