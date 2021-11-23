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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Yalçıner: Erdoğan’ın artık kendisi kendine güvensiz görüntüler veriyor

Erdoğan’ın her sözünde keramet olduğuna inanıldığı köprülerin altından çok sular aktı.

Yine girdiği tüm seçimleri kazanmış olan Erdoğan’ın, bir sahaya inmeyegörsün, bütün parametreleri değiştireceği inancının çoktan yerinde yeller esiyor.


Erdoğan’ın artık kendisi kendine güvensiz görüntüler veriyor.

Ancak şu kesin ki, artık ne Erdoğan’la AKP ne de ortağı Bahçeli ve MHP gündemi belirleyebiliyor. Gündemin peşinden koşup oraya buraya laf yetiştirmeye çalıştıklarını epeydir herkes görüyor.

Hemen her gün neredeyse birkaçı birden açıklanan anketler de, bu tabloyu doğrulayan sonuçlar yayımlıyor. AKP’yle ortağı MHP’nin düşüş sürecinde oldukları hemen herkesin ortak fikri. Hâlâ bu iki iktidar partisini desteklemeyi sürdürenler de Erdoğan ve iktidarının hem de pek yavaş olmayan bir hızla güç kaybettiğini görüyor ve konuşuyor. Gidin işçi ve esnaf kahvelerine, Erdoğan rejimiyle dayanağı iki partiyi savunanların seslerinin kesinlikle eskisi gibi yüksek perdeden çıkmadığını göreceksiniz.

Mustafa Yalçıner’in yazısı

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