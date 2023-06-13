Mustafa Yalçıner: Demek ki baba-oğul değillermiş

İttifakın toparlayıcısı CHP’de yaman çekişme var!

İmamoğlu, ikinci gün “değişim” deyiverdi. “Değişim” “çok önemli bir kavram”mış! “Değişim talebinin arkasında duracak”mış. Aslında “değişimi halk talep ediyor”muş. Henüz “Kılıçdaroğlu’nun karşısında adayım” demedi, ama bir onu demediği kaldı.

Oysa iki gün öncesine kadar “baba-oğul”dular! İkisi de öyle söylüyordu. Demek ki baba-oğul değil, ortaklarmış ve “öküz ölünceye” kadarmış!

Hele bir de kızıştırıcı medya ve “kaybettik” deyip CHP’liden farksız davranan sözde gazeteciler yok mu! Şimdi, almışlar ellerine değneği, “vur abalıya” misali, Kılıçdaroğlu’nu dövüyorlar.

Dövsünler, ama bari düzgün dövsünler! Oysa, maaşa bağlanmışçasına, İmamoğlu gibi dövüyorlar! Bomboş bir değişim edebiyatıyla!

Mustafa Yalçıner’in yazısı