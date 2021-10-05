Mustafa Yalçıner: CHP’nin ‘dostlarının’ zamanında nasıl sorun çözdüğü unutulmadı

CHP liderinin toplantılarını çeşitlendirmesinde ve konuşmalarında yansıyan tutum değişikliği, başka şeyler de belirtiyor, ama iki şeyi net olarak gösteriyor. AKP’nin mecalsizliği kadar hızlanan destek kaybını belirten anketler Kılıçdaroğlu’nda AKP’nin gidiciliği ve CHP’nin artık hükümet kurmaya yakın olduğu inancını kesinleştirmiş görünüyor. Ayağı altındaki toprak kayıyor, ancak ülke içi ve dışında güç ve destek kaybetmekle birlikte “AKP gidici” yorumları fazlasıyla erken ve tehlikeli. Henüz silahlar elinde ve saldırıları birlikte yaşıyoruz. Ve ikincisi, “Geliyoruz” inancının yanı sıra fazla eleştirildiği ve tepki aldığı için olacak “Sokağa çıkmayalım”, “Aman provokasyona gelmeyelim” lafı etmiyor; ama sadece sözünü etmiyor, yoksa halkı işe karıştırmama tutumunu sürdürüyor! Yapacağım, çözeceğim, “bekleyin” diyor; en çok İYİ Partiyi vb. kırmamak babından “dostlarımızla birlikte” eki yapıyor. Halkla birlikte çözmenin, halkın mücadelesinin önünü açmanın izi bile yok hiçbir konuşmasında.

Burjuva muhalefet halkın sorunları çözmeye talip, ama çözüm halksız olacak. Halk seyredecek, bazısını 6 ay, bazısını 1 ya da 2 yıl içinde İYİ Parti, DEVA gibi “dostlarıyla” CHP çözecek.

Ama biz bu “dostların” zamanında nasıl sorun çözdüklerini unutmuş değiliz. Akşener örneğin “Beyaz Toroslu” zamanların İçişleri Bakanıydı. Davutoğlu bu ülkenin başına Suriye sorununu saran ve halkı “Beyaz Toros”la tehdit eden başbakanıydı Erdoğan’ın. Karamollaoğlu yakılan Sivas’ın Belediye Başkanı, Babacan’sa Kemal Derviş’in bugünkü ekonomik çıkmazın taşlarını döşeyen çömezi. Şimdi tek adam yönetimine karşı çıkıp “güçlendirilmiş parlamenter sistem” deyince pirüpak olmadılar herhalde.

Mustafa Yalçıner’in yazısı