Mustafa Yalçıner: Bahçeli, toplumsal muhalefeti yatıştırıp iktidarın ömrünü uzatma çabasında

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Bahçeli’nin, “İmamoğlu davası ivedilikle karara bağlansın” demesi ve “Sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması”nı istemesi; beklentiyle, delilsiz tutuklandığı ve serbest bırakılması gerektiği eleştirisi yaptığı şeklinde yorumlanmıştı. İmamoğlu içeriden, Özel dışarıdan, beklentiyle Bahçeli’nin açıklamalarına hemen destek verdiler tabii.

Peki, gerçek nerede? Cumhur İttifakı gemisinin su almakta olduğu bir gerçek. Gençler ve ilerici sol tandanslı kitleler ayaktayken CHP’li olmayanların alanı doldurduğu, son seçimde CHP’nin çok düşük oy aldığı Yozgat mitingi kitle desteğinin erimekte olduğunu işaret ediyor. Yozgat köylüsünün “Turpunan, şalgamunan devlet yönetilmez” tepkisi küçümsenemez. Bülent Arınç’ın artık açık muhalefetle diploma iptaline ve hukuk-dışı tutumlara karşı tavır alışı da öyle.

Bahçeli’nin gidişatı görüp MHP tutumunda rötuş yapma ihtiyacı duyduğu da ileri sürülebilir. Ancak asıl olan, bilmeceli konuşmalarıyla ünlü Bahçeli’nin DEM’de yarattığı beklentinin ardından, manevralara da açık konuşmalarıyla CHP’den başlayıp aşağılara, kitlelere doğru beklenti yaratıp zevahiri kurtarma peşinde olmasıdır. Bahçeli, toplumsal muhalefeti yatıştırıp Cumhur bloku ve öncelikle MHP’nin esenliğini sağlayarak iktidarın ömrünü uzatma çabasında.

Mustafa Yalçıner’in yazısı