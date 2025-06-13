Mustafa Mutlu: İsrail'in arkasında ABD var

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Sınırlarımızın hemen yanında, İsrail ile İran’ın taraf olacağı büyük bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandı.

Her iki ülke de birbirini en sert tondan tehdit edip duruyor.

İsrail’in arkasında ABD var.

Burada sormamız gereken sorular şunlar:

Biz olası bir İran-İsrail savaşının neresinde olacağız?

Tarafsız olmayı seçersek gerek ABD, gerekse İran’dan nasıl yaptırımlar gelebilir?

Bu savaşın topraklarımıza sıçrama olasılığı nedir ve böyle bir olasılık var buna karşı hazırlıklı mıyız?

Mustafa Mutlu’nun yazısı