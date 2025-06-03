Mustafa Mutlu: Diren Cemil başkan, ortalığı bok götürse de…

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Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.
bütün direnişlerde CHP’lileri yanlarında bulan DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ne yapıyor?
Hiç utanıp sıkılmıyor mu?
Neden, “Yapmayın arkadaşlar, komik duruma düşüyoruz” diyemiyor?
Seni dövenlerin, yerlerde sürükleyenlerin, üzerine polis gönderenlerin karşısında dut yemiş bülbül olacaksın, her fırsatta seninle dayanışma içinde olan demokratları yıpratmak için fırsat kollayacaksın…
Yok öyle bir şey…
Çünkü sendikacılık fırsatçılık değildir.
Sana saygı duyana saygısızlık yapmak hiç değildir!
Diren İzmir…
Diren Cemil Başkan…
Ortalığı bok götürse de…
Bu “boktan sendikacılık zihniyeti”ne yenilme…
Devrimcilik bu değildir.
Öğret bu fırsatçıların hepsine!