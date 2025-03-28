Mustafa Mutlu: Bu kararlara, büyük bir öfkeyle isyan ediyorum!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Neymiş, Sözcü TV İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gösterilerden canlı yayın yaparak “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” etmiş…

Yuh ki bin defa yuh!

Milyonlarca kişi o ya da bu nedenle 71 vilayette sokaklara dökülecek; ama sen bu toplumsal olayları “RTÜK’ün ve iktidarın şerrinden korunmak için” görmezden geleceksin…

Sonra da gazeteci geçineceksin!

İki senedir her yılbaşı sabahı Galata Köprüsü’nün üzerinde yapılan “İsrail’i Kınama Mitingleri” ne kadar haberse, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra başlayan protestolar da en az o kadar haberdir.

RTÜK’teki beyler; hadi paçanız yetiyorsa, Galata eylemlerini canlı yayınlayanlara da ceza versenize…

RTÜK bu skandal kararla kalmadı; ayrıca Halk TV’ye, Tele-1’e, Now TV’ye de program durdurma ve para cezaları verdi.

Halkın haber alma hakkına tecavüz anlamına gelen bu kararlara, büyük bir öfkeyle isyan ediyorum!

Mustafa Mutlu’nun yazısı