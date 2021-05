AK Parti’nin artık kendisi için ne düşündüğü çok önemli değil ama ülkenin selameti için daha kötüsüne yol açmadan, onarılması daha güç olana sebebiyet vermeden karşılaşacağı her gerçekle yüzleşmesi şarttır. Mesele o kadar can yakıcı ki oy hesabı yapılacak aşama bile geçilmiştir. Peker’in ithamlarından önce de öyleydi, eski bakanın istifasından önce de… Aradaki fark, yüzleşmesiz geçen her günün Türkiye’ye çıkacak faturayı ağırlaştırmasıdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı