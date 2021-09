Mustafa Karaalioğlu: Yeni milat, yeni başlangıç, yeniden bilmem ne zamanı çoktan geçti

Erdoğan’ın son zamanlarda daha sık yaptığı “İç karmaşa ve dış güçlerin oyunları nedeniyle kaçan fırsatlar” temalı benzersiz analiz buna işaret ediyor. Ülkenin önüne, “Her şeyi dosdoğru yaptığına inanan ama tam paçayı sıyırmak üzereyken bir ‘dış güç oyunu’yla kaybeden ve buna rağmen bir kez daha deneme hakkı talep eden” vizyon bilmem kaçıncı defa, yeniden konuluyor.

Bugün, tıpkı aynı ligde olduğumuz ülkeler gibi bizim de kişi başına gelirimizi pekala 18-20 bin Dolar olabilecekken yarısından azına talim ediyorsak tek sebebi ülkenin kötü yönetilmesidir. Bilim ve üniversite kalitesi liginde esamemiz okunmuyorsa da öyle, hukukta, şeffaflıkta, temel haklarda, basın özgürlüğünde en gerilerdeysek de sebebi budur.

Yeni bir milat, yeni bir başlangıç, yeniden bilmem ne zamanı çoktan geçmiştir. Her miladın, her fırsatın, her tarihi eşik hevesinin, bizim “dış güç” zannettiğimiz gerçekte ise son derece yerli ve milli olan duvara çarpıp kaybolduğunu tecrübeyle biliyoruz.

Mustafa Karalioğlu’nun yazısı