Mustafa Karaalioğlu: Umarım, ABD’ye gösterilecek tepkinin arasına ırkçılık ve nefret karışmaz

Osmanlı hükümetinin, vatandaşı olan Ermenilere yönelik son derece yanlış, gayrı insani ve denetimsiz tehcir politikası hakkında bir asır sonra siyasi hüküm vermek acının dinmesine yardımcı olmuyor. Hiç şüphesiz, tehciri sorumsuzca uygulayan İttihat Terakki hükümetinin asla onaylanamaz politikaları tarihimizin iyi anılacak sayfaları değildir. Bir daha asla bırakın yapılmasını, akla getirilmesi dahi kabul edilemeyecek yanlışlar yapılmıştır. Ne var ki, ABD’nin izlediği yol acıyı azaltmıyor aksine husumeti depreştiriyor.

(…) Umarız, ABD’ye gösterilecek birçoğu da haklı tepkinin arasına ırkçılık ve nefret karışmaz ve meseleyi anlamak adına ifade edilecek farklı görüş ve düşünme çabaları anlayış görür.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı