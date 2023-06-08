Mustafa Karaalioğlu: Türk pasaportu değer kaybediyor

Bilindiği üzere Shengen ülkeleri ve ABD, Türk vatandaşlarının vize başvurularını zor kabul ediyor, uzun vadeli randevu veriyor ve taleplerin yarıdan fazlasının da reddediyor. Listeye Kanada ve İngiltere de katıldı. ABD bazı başvurularda 12 aya varan randevular veriyor. Shengen bölgesine vize taleplerinde ise ret kararları yüzde 50’yi buluyor. Özetin özeti, Türklere dünyanın kapısını kapatan sistematik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Türk pasaportu değer kaybediyor ve iyi muamele görmüyor. Vize taleplerini reddedilmesinde Türkiye’deki ekonomik kriz, giderek daha çok sayıda genç ve beyaz yakalı çalışanın ülkede kendisine gelecek görmemesinin payı büyük. Buna bir de yıllar içerisinde kaybettiğimiz sempatiyi de eklersek katı bir defansla karşılaşıyoruz. Şimdi olduğu gibi…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı