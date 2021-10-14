Mustafa Karaalioğlu: TÜGVA bu hassasiyeti göstermeli

Bir süredir bazı vakıflar hakkında, birkaç günden beri de TÜGVA’ya Büyükada İskelesi’nde düşük bedelle kiralanan yerle ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinin muhalefete geçmesiyle birlikte önceki dönemde sağlanan bazı imkanlar tartışma konusu oluyor. Kim haklı kim haksız sorusunun cevabı bir yana, kamu imkanlarını kullanmanın doğal olarak bu vakıflara karşı bir antipati oluşturduğu da görülüyor.

Devir değişti, ölçek büyüdü, kabul. Daha fazla imkanlarla daha büyük işler yapmak isteyenlere mani yoktur. Ama illa kamu imkanları ve kaynaklarında ısrar etmenin lüzumu da yoktur. Belediye istemiyorsa, mahkeme de karar vermişse vakfın ve vakıfçılığın itibarını sarsmak doğru bir tavır değildir. TÜGVA da bu hassasiyeti göstermelidir. O binayı iade edip, çıkmalıdır. Bir şey kaybetmez, aksine prestij kazanır. Benzer durumda olan vakıf ve dernekler de toplum nezdinde kamu imkanlarına yaslanma yaftasını takmak yerine kendi projeleri ve doğal destekçi çevresine dayanmayı tercih etmelidir. Bu bir gurur meselesi değildir; bilakis gururlu davranış soru işaretlerinden uzak durmakla olur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı