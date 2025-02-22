Mustafa Karaalioğlu: Trump gibi en büyük özelliği dengesizlik olan bir lidere karşı denetim şarttır

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Gelgelelim, Trump’ın bu yürüyüşüne karşı özellikle Avrupa’nın hazırlıksızlık ve çaresizliğiyle eğlenenler ya da Zelenski’ye yaptığı ağır ve saygısız baskıdan zevk alanlara. Avrupa gerileyince bunun ne faydası olacak? Ya da Rusya, Trump’ın desteğiyle Ukrayna’yı yutarsa Putin’den başka kim, ne kazanacak?

Avrupa sınırında daha şımarık ve saldırgan bir Rusya’nı aynı zamanda hem Türkiye hem de kendi içinde Türki Cumhuriyetler için bir tehdit olacaktır. Ukrayna’da batağa saplanan ve süper güç ünvanını o bataklıkta kaybeden Rusya’nın yaptığı yanına karar kalarak oyun geri dönmesinin doğuracağı sonuçlar Trump’ın coşkuyla yağdırdığı talimatlardan daha kötü sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir.

Trump hedefsizdir, Putin’in başı sonu belli hedefleri vardır. Trump dört senenin sonunda Rusya’yı ayağa kaldırıp, İsrail’i büyütüp ve Avrupa’yı geriletip gittiğinde dünya bugünkünden daha güvensiz olacaktır. Şiddet ve çatışma fitillerinin tamamı ateşlenecektir.

Nasıl bir ülkede kuvvetler ayrılığı ve denge denetleme hayati derece öneme sahipse, dünyada olması gereken de budur. Hele Trump gibi en büyük özelliği dengesizlik olan bir lidere karşı denetim şarttır. Sadece Trump’ın yürüyüşünü değil, bütün otokrat liderlerin dayanışmasını kırmak gerekiyor. Bunu da Avrupa dışında yapabilecek bir güç görünmüyor. Sevsek de seçmesek de…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı