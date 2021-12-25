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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Tam bir heyecan fırtınası

Tam bir heyecan fırtınası…

Konuştuğumuz şey Türkiye ekonomisidir. Yani, milli geliri azalan, hayat pahalılığı artan, borç yükü büyüyen, kur riski olan, yüksekten daha yüksek faizi ve arkası kesilen yabancı yatırımlarıyla gergin bir ekonomi…


Gelin görün ki derinleşen problemlere rağmen hala birinci mesele güven eksikliği olmaya devam ediyor. Mesela, vatandaşları kur garantili mevduata çağıran açıklama sırasında Merkez Bankası’nın arka kapı işlemlerle belki 7, belki 9 milyar Dolar satması ve bunun açıklanmaması gibi. Mesela, birkaç gün öncesine kadar TL’nin ne önemi var mühim olan ihracat diyerek insanların dövize koşturulurken şimdi neden birden tam tersine dönüldüğünün izah dahi edilmemesi gibi. Mesela, zaten 128 milyar Dolar rezerv yine Dolar düşük kalsın diye buharlaştırıldıktan ve bunun işe yaramadığı görüldükten sonra, hala niye bu tarzda ısrar edildiğinin anlaşılamaması gibi…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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