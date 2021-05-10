Mustafa Karaalioğlu: Şimdiki hal, yoksul ve gergin haldir; gittiği yere kadar

Tek başına, tek yetkiyle, tek başlı ve neredeyse sınırsız yetkilerle dolu bir modelde istikrarın bile kaybolması tahminlerin ötesinde bir gelişmedir. Ekonomik ve finansal açıdan belirsiz, güvenilmez ve yatırım yapılamaz bir ülke tablosu; değil böylesine kudretli bir yönetimde, koalisyonlarda dahi düşünülemezdi. Zayıf iktidar dönemlerinde bile, kriz yaşansa da beraberinde çıkış vardı. Bir standart ve alt limit hep olurdu.

Türkiye şimdi bu standardın altında seyrediyor. Derin bir kriz ve krizi yok sayarak çıkış arayan benzersiz bir idare tarzıyla yaşıyoruz. Şartlar böyle olduğunda; yani iktidar otoritesini icraattan ve başarıdan alamadığında o boşluğu hamaset, gerilim ve kutuplaşma doldurur.

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Şimdiki hal, yoksul ve gergin haldir. Gittiği yere kadar…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı