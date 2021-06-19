Mustafa Karaalioğlu: Rüzgarın dinmesini beklemek artık işe yaramayacak

Benzeri görülmemiş bir karanlık ilişkiler ağı, yolsuzluk ve yozlaşma tablosu ülkeyi kuşatmışken sorumluluk sahiplerinin gerçekle yüzleşmek yerine olayları geçiştirmekten başka yol bulamamaları hazindir. Toplumun zihninde devletin işleyişine dair güçlü ve endişe dolu kanaat oluşmuştur. Boş laflarla vakit öldürmek, rüzgardın dinmesini beklemek artık işe yaramayacaktır. Herkes, yarın ahlaki ve vicdani olarak sonucu önüne konulacak bir sınavdan geçiyor. Bu karanlıkta, bu kirlilikte ne yaptığı ve ne yapmadığı herkesi yaftalayan bir ölçü olacaktır.

Yanlışa bulaşmak kadar olup bitene seyirce kalmanın, kenardan seyretmenin de yanlış olduğunu akıldan çıkarmamak lazımdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı