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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: ‘Olan oldu, önümüze bakalım’ mesajı

Yeni ekonomi ekibi ve buna bağlı Merkez Bankası yönetiminin kökten değişmesi işlerin artık yolunda gideceğine dair beklentileri artırırken kamuoyunda da sınırsız bir kredi oluşmasını sağladı. Geride kalan beş yılın akıl almaz yanlışları, kaçan fırsatlar, ileriye yönelik hesaplanması bile çok zor finansal maliyet vesaire bir kenara bırakıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok muhtemel bütün bun eleştirilere katılmasa ada yeni ekip tercihleriyle içeriye ve dışarıya “Olan oldu, önümüze bakalım” mesajını vermekten geri durmadı, duramadı. Hatta o kadar esnek davrandı ki şimdi olup bitenlere olumlu yaklaşanlar bile Elvan-Ağbal vakasını hatırlayarak Erdoğan’ın sabredemeyeceğini ve yolun bir yerinde, birdenbire tabloyu eskiye çevireceğini söylemekten geri duramıyor. En nihayet yaptığı bütün yeni tercihler, kendisinin ekonomi hakkında kıyasıya eleştirilen görüşlerinin tam zıddı bir yere tekabül ediyor.


Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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