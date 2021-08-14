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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Öfkeyle kalkmak gibi bir seçeneğimiz yok

Toplamda, Türkiye’de bulunan dört gruptaki göçmen/sığınmacı sayısının resmi rakamlara göre 5,2 milyonun üzerindedir. Kayıtsızlarla bu sayı 5,5 ile 6 milyon arasındadır. Bilhassa Suriye’den ve Afganistan’dan sığınmacıların gelmeye devam ettiğini de düşünürsek sayı önceki yıllardaki kadar hızlı olmasa da artmaya devam ediyor.

Rakamlar başlı başına bir analiz aslında… Büyük bir göçmen/sığınmacı problemimiz var ve toplumda yükselen memnuniyetsizlik eşliğinde, bunun üzerine bir de yönetme problemimiz gelişiyor. Ne yapılmalı sorusu önemli ancak bundan daha önemli olan sürecin dayattığı gerçeklerdir. Öfkeyle kalkmak gibi bir seçeneğimiz yoktur. Eğer, sığınmacı sorununun yanında bir de sığınmacı kaynaklı toplumsal gerilim problemi yaşamayı düşünmüyorsak…


Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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