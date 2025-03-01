Mustafa Karaalioğlu: Öcalan bütün Kürtlere 'Şiddet dönemi bitmiştir' mesajı verdi

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Öcalan, PKK’ya “Kendini feshet” çağrısı yaparken aynı zamanda bütün Kürtlere de “Şiddet dönemi bitmiştir” mesajını verdi. Çağrının PKK’ya yapacağı etkiden daha önemlisi budur.

Böylelikle, Kürt halkı üzerinden şiddet üretmek ve silah yoluyla mücadele önermek veya bunun için destek imkanı ortadan kalkacaktır.

Öcalan’ın bölge halkı üzerindeki moral otoritesi, yaptığı çağrıyı bu yönüyle daha etkili kılmaktadır.

İmralı’dan gelen bu çağrı, şiddeti araç olarak kullanmak isteyen veya isteyecek olanlarla toplum arasındaki bağı koparacaktır. Olup bitenlerin en önemli sonucu budur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı