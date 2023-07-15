Mustafa Karaalioğlu: ‘Nerede kalmıştık’ sorusuna cevap vermek bile zorlaşıyor

Uzun süredir uzak kaldığımız ve fikir ayrılığı makasının bir hayli açıldığı Avrupa Birliği sürecine yeniden dönme ihtimali belirince “Nerede kalmıştık?” sorusuna cevap vermek bile zorlaşıyor. Öyle çalkantılı bir on yıl yaşandı ki hafızalarda en son nerede kaldığımıza dair bilgi kırıntısı kalmadı. Hem Türkiye hem AB bu dönemde olup bitenleri kendi hanesine kazanç saydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için anti-AB yıllar “yerli-milli propaganda konsepti” için zaruretti. Bütün seçimlerini bunun üzerine oturttu ve kazandı. Avrupa için de bu propaganda zaten üyeliğini istemedikleri Türkiye için “ne kadar uzak o kadar iyi” demeye yaradı.