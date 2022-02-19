Mustafa Karaalioğlu: Muhalefetin ‘Ne yapacaksınız’ sorusunun cevabına odaklanması iyi olur

Muhalefetin yola devam edip, “Ne yapacaksınız?” sorusunun cevabına odaklanması iyi olur. Eş zamanlı olarak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi de… Açıkça görünüyor ki muhalefetin ağırlık kazanması, gündem üzerinde otorite tesis etmesi ve seçmenin dikkatini çekmesi için adayıyla sahne alması şarttır. Aday sahne almadan muhalefetin darası tam olarak ölçülemeyecek, gücü de anlaşılamayacaktır. Aday belirlemeyi son ana bırakma yaklaşımı bir açıdan mantıklı görünse de muhalefeti potansiyelinin sınırları altında bırakmakta ve iktidara yanlış/doğru, tekrar tekrar politika deneme imkanı sunmaktadır. İktidarın zaman ve kaynak yönetimi kötü olmasına rağmen, rakibin belirsiz olduğu tablo yüzünden bu yanlışlar dezavantaja dönüşmemektedir. Birkaç ayda bir ekonomi politikası belirleme özgüveni de bu pratikten kaynaklanmaktadır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı