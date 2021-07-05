Mustafa Karaalioğlu: ‘Kim ne kadar konuşursa, biz de o kadar susarız’ diye bir strateji olamaz

İddialar arttıkça ve bazıları da yol üzerinde doğrulandıkça; yani soru işaretleri çoğaldıkça atmosfere sağır eden bir suskunluk yayılıyor. Mesela sadece Peker’in ithamları değil, sadece SBK’nın karanlık ağı değil, sadece ardı arkası kesilmeyen ihale vesaire hikayeleri değil. Bu bahiste sorulardan kaçmak, iddiaları duymazdan gelmek veya üzerine alınmamak kural haline geldi, anladık. Ama 128 milyar dolara da cevap yok, Gara operasyonunun sorumlusu da hâlâ belli değil ya da emekliye üç beş lira daha az zam vermemek için elektrik veya doğalgaz zammı vermemek için vakit kollamanın da izahı yok. 12’den sonra müzik yasağının da… Yahut Boğaziçi Üniversitesi’nde her gün kendini aşan yasakların da… Dünya alem Türkiye’deki kara para felaketini konuşurken, varlık barışını bir kez daha uzatmanın manası nedir mesela?

“Kim ne kadar konuşursa konuşsun, biz de o kadar susarız” diye bir yol, yöntem, strateji olamaz. Türkiye’de oluyor. Öyle olduğu içindir ki ülke bir yandan yozlaşarak bir yandan da yozlaşmaya kol kanat gererek her gün değer kaybediyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı