Mustafa Karaalioğlu: Kılıçdaroğlu’nun oralı olmama politikasına rağmen merak konusu

Görünen o ki Erdoğan yeni seçime de yerel seçimlerde kendisine büyük şehirleri kaybettiren stratejinin dozunu biraz daha artırarak gidecek. Bu da gerginliğimizin devamını garanti ediyor. Stratejinin işlemesi için malum bir ideolojik karşıtlık gerekiyor. Dinimize ve tarihimize düşman olan dış güçlerle onların yerli işbirlikçileri daha fazla konuşulacaktır. Bu da demektir ki muhalefet ve muhalif kesimlerin tamamı itham üzerine ithama muhatap olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yargı yılı açılışında da tebarüz eden dindarlık bahsindeki rekabetsiz siyasi söylemi daha da gelişecek. Yerel seçim öncesindeki klasik stratejiyi bu istikamette daha yüksek dozla görmemiz kaçınılmazdır.

Hal böyle olunca başta CHP olmak üzere muhalefetin de uzun süredir polemiğe ve siyasi sataşmaya mesafeli duruşuna yönelik ağır bir sınav başlamıştır. Genel olarak laiklik üzerinden meydan okuyan bu yaklaşımın CHP’yi bir zamanlar kolaylıkla tuttuğu pozisyona geriletip geriletmeyeceği kritik bir sorudur. Kılıçdaroğlu’nun sabırla yürüttüğü oralı olmama politikasına rağmen büyük bir merak konusudur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı