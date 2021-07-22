Mustafa Karaalioğlu: Kıbrıs’ta haklıyken haksız duruma düşme riski

Şimdi Erdoğan, “Kuzey güney diye bir şey kalmadı. Eşit, egemen iki devletli çözümden yanayız. 40-50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, netice alamadık. O devir kapandı” derken yüreklere su serpiyor, güzel. Ancak, ortada sonuç alınabilecek bir strateji görünmüyor. KKTC zaten kendisini yaklaşık 40 yıldır Güney’den bağımsız bir devlet olarak ilan etmiş durumdadır. İki ayrı devlet fikri 1983’ten beri sahadadır.

2004 Annan Planı dönemindeki uluslararası sempatimizden uzak oluşumuzu ve zamanlama problemini de bir kenara koyalım. Ama, madem artık laf ağızdan çıktı ve 40 yıl önceki pozisyona tamamen geri döndük o zaman arkasının doldurmak ve bu yolda sonuç alabileceğimizi göstermek gerekir. Eğer, dünya tarafından güçlü ve seri bir tanınma zinciri mümkün değilse zaman içinde masadan kaçan, çözümsüzlüğün tarafı olmak tehlikesi vardır. Basit ifadeyle, haklıyken haksız duruma düşmek riski ihtimal dahilindedir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı