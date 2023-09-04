Mustafa Karaalioğlu: Herkesin bildiğini bilebilmek için hep sil baştan…

İyi kötü kurallı bir devlet olmaya Tanzimat’la başladık dersek, iki yüzyılı tamamlamaya çok kalmadı. Arada saltanat bitti cumhuriyet kuruldu, onun da yüzüncü yılındayız. Çok partili hayatın 75 senesini geride bıraktık. Tek başına iktidarlar gördük ama en serbest seçimde en uzunu AK Parti oldu; o da şimdilik 20 yılı devirdi.

Bu kadar zaman geçti hala en temel meselelerde, tekerleğin keşfiyle uğraşıp, her defasında her şeye sıfırdan başlayarak zaman ve kaynak israf eden bizden başka memleket kalmadı. Osmanlı’dan beri borçla, enflasyonla boğuşuyoruz. Böyle problemlerle nasıl mücadele edileceği besbellidir ama gelin görün ki hala bir yöntem üzerinde anlaşabilmiş değiliz. Son birkaç seneye bakar mısınız? Birbirinden akıl almaz yanlışlarla kaybettiklerimize… Hayat pahalılığı ülkeyi yangın yerine çevirdi, insanlar boğuluyor ama bugün bile yöntem üzerinde anlaşabilmiş değiliz. Herkesin bildiğini bilebilmek için hep sil baştan… Bakmayın bugünlerdeki sessizliğe üç vakte kalmaz faiz mi sonuç, enflasyon mu meselesi de açılır bir yerden. İki kere ikinin kaç ettiği üzerine yeniden kavgaya tutuşuruz.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı