Mustafa Karaalioğlu: Kaçan fırsatların umursamaz ülkesi

Yaşanılan zamanın en talihsizi, bir gün geriye dönülüp de ondan “kaçan fırsat” olarak bahsedilmesidir.

Anın, zamanın bundan kötü şöhreti olamaz. Gün gelip, basit, anlamsız, değersiz işlerle harcanıp giden yılların hesabı görüldüğünde boynuna asılacak yafta, boşa geçmiş olmaksa vah o ‘zaman’a. Vah o ‘zaman’ı harcayan milletlere…

Yılları, onyılları, asırları yerinde saymakla hatta geri gitmekle, zamanları boşa harcanmakla hatta harcanmadan tarihin çöplüğüne atılmakta maruf çok millet vardır. Bunlara “başaramayan ülkeler” denir.

Bazı ülkeler de hem kaçan fırsatları hem de başarabilme umudunu birlikte yaşarlar. Türkiye mesela… Ağırkanlı, hareket etmekte zorlanan ve gelişme duygusuna sahip olamayan bir ülkedir. Aslında olabilir, bazı şartları yerine getirse başarabilir ama hep umutla bekleyen ama bağlantıyı kuramayan bir ülke. Öyle olduğu için de bir beş yıl -Tek parti, Menderes, Demirel, Erdoğan ilk beş yılları gibi- atağa kalkan ama sonra koştura koştura geri dönen bir ülkedir Türkiye… Yaptığını bozan, başta düşman olduğuyla sonra dost, dostuyla düşman olan; işler sarpa sarınca hele seçim almak zorlaşınca feda etmeyeceği değer olmayan liderlerin ülkesi.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı