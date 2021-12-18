Mustafa Karaalioğlu: İlk dört müdahale işe yaramamışken bir kez daha denemek niye?

Bir bilinmez mesele daha… Çok değil, iki sene önce Dolar’ı 7 lirada tutabilmek için 128 milyar Dolar Merkez Bankası rezervini buharlaştıran kötü yönetim şimdi de eldeki son dövizleri bozduruyor. TL’nin başına gelecekler bilerek göstere göstere faiz indirip sonra da TL’yi tutmak için piyasaya döviz vermenin mantığını anlamak öyle zor ki! Niye? Gerçekten niye? Üstelik ilk dört müdahale işe yaramamışken bir kez daha denemek niye? Peki, kur bu seviyedeyken kimsenin faize ve yatırıma bakmayacağı aşikarken, halka elde avuçta ne varsa faize yatırma çağrısı yapmanın mantığı nedir?

Ve peki, sokaktaki vatandaştan sanayiciye kadar cevapsız kalan çağrıların ekonomi politikalarına verdiği güvensizlik oyunu görmeden daha nereye kadar?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı