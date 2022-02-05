Mustafa Karaalioğlu: İlim Yayma, sadece kendisi isterse bu yanlış yoldan dönebilir

Süleymaniye Camii’nin siluetini kapatacak bir bina yapmak kimin aklına gelmiştir acaba? Madem önceki bina depreme dayanıksızdı; o halde yıkıp caminin önünü daha da açmak varken fırsat bu fırsat deyip yeni bina yapmak, o binayı iyice yükseltip Süleymaniye’nin silüetini ortadan kaldırmayı göze almak kimin fikridir? Hele, tarih, Osmanlı, ecdad, Sultan Süleyman, Mimar Sinan gibi değerlerin en büyük savunucusu bir iktidar devrinde… Kim, Süleyman’ın adına yapılan, Sinan’ın imzasını taşıyan bir eseri önemsizleştirmeyi göze almıştır?

Binanın sahibi olan İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaptı yapmasına ama o kaybolan, daha doğrusu inşaat bitince kaybolacak silüet bütün izahlara galebe çalıyor. Silüet bir yana… Her yere yapılabilecek bir binayı, benzeri yapılamayacak bir kültür mirası olan Süleymaniye Camii’nin kapısına dikmeyi anlatabilmek de mümkün değildir.

Bu saatten sonra o inşaatı durduracak tek şey sadece İlim Yayma’nın vicdanıdır. Muhafazakar düşünce ve eğitim dünyasının en köklü, en itibarlı ve en aklı selim kurumlarından birisi olan İlim Yayma, sadece kendisi isterse bu yanlış yoldan dönebilir. Dönerse de itibarına itibar katar, gönüllerde büyür. Aksi takdirde Süleymaniye Camii’nin silüetini kapatan bir binası olur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı