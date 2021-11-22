Mustafa Karaalioğlu: İktidarın kendi kendini tüketmesini beklemenin ömrü bir yere kadar

Tablo o kadar acil çağrı gönderiyor ki, iktidar gereğini yapamazsa –ki yapabilme havasında değil– muhalefet cumhurbaşkanı adayını seçim takvimini beklemeden açıklamak ve erken seçimi zorlamak zorunda kalabilir. İktidarın kendi kendini tüketmesini beklemenin ömrü bir yere kadardır. Adayın kimliği, seçim zamanı ve ittifakın yapısına dair sorulara, “Hele o gün gelsin, bakarız” deme aşaması geçilmiştir. Seçimi erkene çekmek gerekli hale geliyor ve bu aynı zamanda muhalefetin sorumluluk alma kapasitesini göstermek açısından da değer arz ediyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı