Mustafa Karaalioğlu: İki milyonu aşkın insan ABD destekli İsrail'in soykırımına tabi tutuluyor

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İki milyonu aşkın savunmasız insan ABD destekli İsrail’in soykırımına tabi tutuluyor ve böyle bir trajedide bile ses çıkmıyor. Batı başkentlerinde protestolar olmasa insanlık tümüyle başını kuma gömmüş açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan kırılan bir halkı görmeyecek. Ölüm yağdıran bombaların sesini de duymayacak.

İslam dünyası, Türkiye dahil sıradan demeçlerle bir buçuk seneyi doldurdu da bir adım atamadı. Filistin için iki üç ülkenin bir araya gelip dayanışma grubu kurması dahi mümkün olmadı. Yani, göstermelik de olsa bir masa tertip edilemedi.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı