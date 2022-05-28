Mustafa Karaalioğlu: İki kanat da cümbüşe iştirak etmekte beis görmedi

Meseleleri bu kadar derin bir ülkenin siyaseti ve siyasi dili böyle çelimsiz olamaz. Muhalefet seviyeyi düşürüyorsa iktidar, iktidar düşürüyorsa muhalefet o furyaya katılmaz. İşler bu kadar kötü giderken muhalefetin iktidara polemik fırsatı vermemesi beklenirdi, verdi. İşler bu kadar kötü giderken iktidarın muhalefete karşı farkını gösterme fırsatını kaçırmaması gerekirdi, kaçırdı. İki kanat da gerilimi artıran cümbüşe iştirak etmekte beis görmedi.

Türkiye’nin ekonomide, teknolojide, dış politikada, yargıda, eğitimde, akademide, kültürde, sanatta amansız bir vizyon yarışına ihtiyacı vardır.

Ekonomi kötü ama nasıl iyi olacağına dair cümle yok.

Dış politika zikzaklı ama doğru istikameti gösteren parmak yok.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı