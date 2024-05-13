Mustafa Karaalioğlu: İfade özgürlüğünü kısıtlayan onlarca maddenin mevzuattan kaldırılması gerekirken gelen maddeye bakın

Özetle zihinlerde, iktidarın daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişeceği; hukuka, demokrasiye, temel haklara döneceği ve “mümkünse” MHP ile de yolları ayıracağı gibi, benzersiz bir değişim paketi şekilleniyor. Oysa ortada buna dair ne iz, ne işaret var. Aksine tam zıddına girişimler şimdiden sahaya sürülmüş bulunuyor.

Mesela, herkes daha özgür bir ülke beklerken iktidar “Bu da nereden akla geldi?” dedirtecek bir yasa maddesini hazırlayıp yargı paketine ekledi bile. Konuyu önce Akif Beki köşesinde gündeme getirdi… Türk Ceza Kanunu’nun 339. maddesinin peşine eklenecek bir maddeyle devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu tür faaliyetlerin adına da “etki ajanlığı” deniyor. Zaten mevcut kanunda bunu suç sayan düzenlemeler de var. Bu kez tamamen belirsiz bir suç tanımıyla ve büyük ölçüde medyayı da hedefe koyan güçlendirici bir madde ilave ediliyor.

Gerekçesi şöyle: “Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecektir. Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler de suçun konusunu oluşturabilecektir.” Tanımı belirsiz bir suç silsilesi… Böylelikle iktidarın icraat ve politikalarını eleştirmek suç haline gelebilecek. Herhangi birini kendi bilgisi, görgüsü, tecrübesi veya sadece iktidara karşı olduğu için herhangi bir icraatı, ekonomik, siyasi, diplomatik veya askeri kararı eleştirdiği için kendisini “etki ajanı” sıfatıyla sanık sandalyesinde bulabilecek. İfade özgürlüğünü kısıtlayan onlarca maddenin mevzuattan kaldırılması gerekirken gelen maddeye bakın!

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı