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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Hükümetin sessizliği sorunu derinleştiriyor

Evet, şartlar oluştuğunda geri gitmeleri de gerekiyor ve Türkiye’nin ekonomik şartları sokaktaki “mülteci/göçmen/sığınmacı”ların daha fazla göze batmasına neden oluyor. Ama unutmayalım Suriye’den onları kaçırtan Esad rejimi hala işbaşındadır. Bu insanlar için tehlike geçmemiştir; hiçbir önlem almadan, bir proje ve uluslararası planlama yapılmadan onları ölüme göndermek insani ve hukuki bir davranış değildir. Mümkün de değildir.

Meseleyi tartışırken, soğukkanlılığımızı kaybetmeden ve Türkiye’ye sığınan insanlara karşı bugüne kadar gösterdiğimiz insani tutumu önemsizleştirmeden bir yol bulmaya odaklanmalıyız. En başta da hükümet… Kafasında ne olduğunu paylaşmalı; kafasında bir fikir yoksa da bir an önce bulmaya çalışmalıdır. Hükümetin sessizliği sorunu derinleştiriyor, tartışmaları ve çözüm arayışlarını amacından saptırıyor. Göçmenleri de ağır ithamlar karşısında savunmasız bırakıyor.


Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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