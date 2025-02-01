Mustafa Karaalioğlu: Heybeden çıkacak turplar, siyasetin doğal akışını değiştirmeye yetmez

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Çağlayan’da ifadeye çağrılan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik amansız hücumun sebebinin de siyasi olduğu; yani onun siyasi yükselişini siyaset dışı yollarla engelleme amacı taşıdığı artık bir sır değil. İmamoğlu, daha kazandığı ve iptal dilen ilk seçiminden itibaren bariz ve sınırsız bir siyasi mühendislik faaliyetine muhataptır. Şimdi buna yeni bir halka daha eklendi.

Ne var ki dün İmamoğlu’nun yanına Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da alarak verdiği fotoğraf, ifade ve konuşmasında gösterdiği duruş ile kendisiyle dayanışmaya gelen kalabalığın enerjisi, siyaset ışı yolların işe yaramayacağını anlatıyor. Yapana faydası yok, sanılanın aksine yapılana da zararı…

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Adil bir yarış zeminini bozan ve siyasi rekabeti siyasi mühendislik yoluyla imkansız kılan her türlü girişim sandığın yani millet iradesinin engellenmesi demektir.

Hal böyleyken, atmosfere hakim olan heybe/turp bulutlarının acilen dağıtılması en başta iktidar için iyi olacaktır. Siyasi rekabeti siyaset dışı yollarla; en ziyade de yargı eliyle yapmanın faydası olmayacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına çıkacak adaya karşı bu yöntemlere tevessül etmek hem vakit hem avantaj kaybıdır. İktidar hâlâ zaman varken elindeki geniş icraat gücünü kullanmaya odaklanmalı ve işin içine siyaset dışı yöntemleri karıştırmamalıdır. Heybeden çıkacak turplar, siyasetin doğal akışını değiştirmeye yetmez. Bir zamanlar, dönemin iktidarının heybesinden çıkan turpların Erdoğan’ın yürüyüşünü engelleyemediği gibi…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı