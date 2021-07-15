Mustafa Karaalioğlu: Her vartada ve hamlede Bahçeli’nin payı artıyor

Siyasi gerçekler Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha can yakıcıdır. MHP ile başarılı bir ittifakı var ama zaman içinde görüldü Erdoğan ittifak kurmakta ve sürdürmekte başarılı olsa da Bahçeli ile arasında adı konulmamış yetki paylaşımında o kadar başarılı değil; hatta kan kaybediyor. Siyasi hamle üstünlüğü zayıflamış durumda ve özellikle kriz zamanlarında bu zayıflık dışarıya daha fazla yansıyor. Muhtemelen Erdoğan, özellikle AK Parti içine yansıma ihtimali olan krizlerde Bahçeli’nin ön almasını bazen avantaj olarak kullanıyor ama bunun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Kriz zamanlarında gelişen siyaset yapma tarzı ittifak içinde muhtemelen baştan hiç hesaplanmamış yeni bir denge ve güç alanı ortaya çıkardı.

Bazı analiz ve beklentilerin aksine Cumhur ittifakı devam edecektir bunda problem görünmüyor ama her vartada ve hamlede Bahçeli’nin payı artıyor. Üstelik bunun eleştirilecek yanı da yok. Siyasetin tabiatı böyledir…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı